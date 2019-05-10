Биатлонисты Поршнев и Морозова стали мужем и женой

Российские биатлонисты Никита Поршнев и Анастасия Морозова поженились.

Свадебная церемония прошла 10 мая в Саратове, об этом сообщила биатлонистка Екатерина Мошкова в сторис на своей странице в «Инстаграме».

Свадьба Анастасии Морозовой и Никиты Поршнева Фото: «Инстаграм» Екатерины Мошковой

23-летний Поршнев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, победитель Универсиады-2019 в Красноярске в индивидуальной гонке, неоднократный чемпион России.

24-летняя Морозова — победительница и призёр этапов Кубка IBU и чемпионата России. Морозова дебютировала на Кубке мира в сезоне-2018/19, выступила на этапах в Нове-Место, Рупольдинге и Хольменколлене.

Поршнев вошёл в основной состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2019/20, Морозова попала в резервную команду.