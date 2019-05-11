Карлсен выиграл рапид на этапе Grand Chess Tour в Абиджане

10 мая в Абиджане (Кот-д’Ивуар) состоялись заключительные три тура рапида первого этапа серии Grand Chess Tour. За победу начисляется 2 очка, за ничью — 1.
Турнир выиграл действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, набравший 15 очков. На 3 очка от лидера отстал американский гроссмейстер Хикару Накамура. По 11 очков в активе у француза Максима Вашье-Лаграва и американца Уэсли Со. Россиянин Сергей Карякин делит 7-8-е места с болгарином Веселином Топаловым.
11 и 12 мая участники сыграют два круга в блиц.
Grand Chess Tour. Рапид. Итоговое положение
1. Магнус Карлсен — 15 очков.
2. Хикару Накамура – 12.
3-4. Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со — по 11.
5. Дин Лижэнь – 10.
6. Вэй И – 9.
7-8. Сергей Карякин, Веселин Топалов — по 6.
9-10. Ян Непомнящий, Бассем Амин — по 5.