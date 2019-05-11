Российские кёрлингистки обыграли Южную Корею в групповом матче финала КМ

В предпоследнем матче группового этапа финала Кубка мира по кёрлингу женская сборная России — Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова, Юлия Гузиёва — обыграла представительниц Южной Кореи со счётом 8:6 (4:0, 0:2, 0:2, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0).



Россиянки, ранее потерявшие шансы на выход из группы В, завершат турнир матчем с командой Швеции сегодня, 11 мая. В первом круге группового турнира наши кёрлингистки одержали победу над шведками – 8:5.



Согласно регламенту, в финальном матче встречаются победители подгрупп. В группе В первое место досрочно завоевали представительницы Швейцарии. Они обыграли российскую сборную со счётом 6:4. Финальный матч Кубка мира пройдёт в воскресенье, 12 мая.