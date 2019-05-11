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Жена Плющенко назвала мистическим сходство в выступлениях фигуриста и его сына

Жена Плющенко назвала мистическим сходство в выступлениях фигуриста и его сына
Другие / Фигурное катание

Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская разместила в своём «инстаграме» видео-коллаж, на котором показаны выступления фигуриста и его шестилетнего сына Александра под музыку Майкла Джексона с разницей в 17 лет. Она отметила мистическое сходство между отдельными элементами прокатов.

«Уникальный коллаж прислали — видео с программами Евгения 2002 год и Александра Плющенко 2019 год с нашумевшей «Посвящение Майклу Джексону» -разница в видео в 17 лет! Мистика начинается с 38 сек на вращении! Как такое может быть?» — написала под роликом Рудковская.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию принял решение самостоятельно тренировать своего шестилетнего сына Александра. До этого мальчик работал с Амиром Хабибуллиным.

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