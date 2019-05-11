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Сборная России по пляжному футболу вышла в финал отборочного этапа Всемирных игр

Сборная России по пляжному футболу вышла в финал отборочного этапа Всемирных игр
Другие / Пляжный футбол

Мужская команда России по пляжному футболу в полуфинале отборочного этапа Всемирных игр обыграла сборную Швейцарии со счётом 4:3.

В составе россиян трижды отличился Фёдор Земсков, один мяч на счету Артура Папоротного. У швейцарцев голами отметились Филипп Борер, Гленн Ходель и Анжело Вюэст.

«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию этого матча.

Ранее подопечные Михаила Лихачёва победили сборные Норвегии (7:0) и Украины (7:2), таким образом они гарантировали себе прямую путёвку на Всемирные пляжные игры, которые пройдут в Сан-Диего (Калифорния).

В финале отборочного турнира сборная России встретится с победителем пары Испания — Италия, которые сыграют сегодня, 11 мая, в 19:30 МСК.

Финальный матч пройдёт 12 мая.

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Сборная России по пляжному футболу выиграла у Украины в ключевом матче отбора на Всемирные пляжные игры в Сан-Диего.
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