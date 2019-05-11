Сборная России по пляжному футболу вышла в финал отборочного этапа Всемирных игр

Мужская команда России по пляжному футболу в полуфинале отборочного этапа Всемирных игр обыграла сборную Швейцарии со счётом 4:3.



В составе россиян трижды отличился Фёдор Земсков, один мяч на счету Артура Папоротного. У швейцарцев голами отметились Филипп Борер, Гленн Ходель и Анжело Вюэст.



«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию этого матча.



Ранее подопечные Михаила Лихачёва победили сборные Норвегии (7:0) и Украины (7:2), таким образом они гарантировали себе прямую путёвку на Всемирные пляжные игры, которые пройдут в Сан-Диего (Калифорния).



В финале отборочного турнира сборная России встретится с победителем пары Испания — Италия, которые сыграют сегодня, 11 мая, в 19:30 МСК.



Финальный матч пройдёт 12 мая.

Американская мечта. Россия разгромила Украину и поедет в Калифорнию! Сборная России по пляжному футболу выиграла у Украины в ключевом матче отбора на Всемирные пляжные игры в Сан-Диего.