Тренер «Ростова-Дон»: залог победы в «Финале четырёх» — контроль своих эмоций

Главный тренер «Ростова-Дон» Амброс Мартин поделился ожиданиями от матча с французским «Мецем» в «Финале четырёх» женской гандбольной Лиги чемпионов. Игра пройдёт сегодня, 11 мая.

«Сейчас «Ростов-Дон» находится в хорошей форме, чтобы качественно сыграть с «Мецем».

У нас позади отличная неделя тренировок в прекрасном месте. Нам создали хорошие условия, чтобы подготовить команду во всех компонентах, а не только в вопросах тактики и самих тренировок. В этом плане мы полностью удовлетворены. И надеемся, что вся работа, которую мы проделали за последние дни, поможет быть нам в оптимальной форме. Главное — контролировать эмоции. Думаю, это самое важное. Это касается не только гандбола, но и всего, что связано с ним. Команда, которая лучше всех будет контролировать эмоции и чувства, сможет рассчитывать на победу», — приводит слова Мартина официальный сайт «Ростова-Дон».