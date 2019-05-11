Кёрлингисты Комарова и Горячёв заняли последнее место в группе в финале КМ

Российские дуэт кёрлингистов Мария Комарова и Даниил Горячёв в последнем матче групповой стадии финала Кубка мира потерпели поражение от второй сборной Канады со счётом 6:7.



Ранее Комарова и Горячёв дважды уступили сборной Норвегии (3:10, 1:7) и обменялись победами со второй командой Швейцарии. В первом круге россияне были сильнее — 8:7, а во втором проиграли соперникам со счётом 8:9.



Таким образом российский дуэт после 6 матчей группового этапа набрал 1 очко и занял последнее место в таблице. Согласно регламенту, в финальном матче 12 мая встречаются победители подгрупп.



Ранее в предпоследнем матче группового этапа финала Кубка мира по кёрлингу женская сборная России — Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова, Юлия Гузиёва — обыграла представительниц Южной Кореи со счётом 8:6.