Японский фигурист Такахаси назвал Загитову обладательницей идеальных ножек

Японский фигурист Дайсукэ Такахаси «признался», что является большим почитателем красоты женских ног. Когда в эфире одной из национальных телепередач спортсмена попросили назвать свой идеал, он отметил россиянку Алину Загитову.



Призёр чемпионатов мира и победитель финала Гран-при завершил карьеру три года назад, но вне фигурного катания начал испытывать большие проблемы с алкоголем и принял решение возобновить спортивную жизнь. Помимо этого, он увлёкся готовкой и стал вести кулинарное шоу.

Фото доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.

16-летняя спортсменка владеет всеми возможными титулами в фигурном катании. Загитова – олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхёнчхане, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.