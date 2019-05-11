Лыжник Ларьков объяснил, почему вышел на пик формы ближе к 30 годам

Российский лыжник Андрей Ларьков подвёл итоги прошедшего сезона, а также заявил, что хотел бы принять участие ещё в одной Олимпиаде.

«С каждым годом понемногу прибавляю и прибавляю, постепенно обретаю стабильность. В этом году дело также сдвинулось с места. Конечно, хотелось выступить ещё чуть лучше, особенно что касается личных гонок на чемпионате мира. Не очень понравилось, как я провёл гонки коньковым стилем. Мы упустили этот момент и будем над ним работать при подготовке к новому сезону.

Почему пик формы наступил ближе к 30 годам и значительно позже, чем у Александра Большунова или Сергея Устюгова? Думаю, это связано с методикой подготовки. Всё-таки многие наши тренеры любят сначала делать базовую работу, а потом уже начинают скоростить. Мне было тяжеловато по итогам первых взрослых сезонов переваривать нагрузку, но постепенно выходил на те показатели, которые и должны были быть. То же самое и сейчас происходит с молодыми спортсменами, работающими в нашей группе.

Хотелось бы съездить ещё на одну Олимпиаду. Я ещё не всё сказал в спорте, есть куда прогрессировать, тем более будет классическая «разделка», в которой можно будет что-то придумать и показать высокий результат. Время для продуктивной подготовки ещё есть. У нас каждый год меняется методика подготовки, а в этом году, думаю, будут эксперименты. А там уже посмотрим", — цитирует Ларькова News.ru.