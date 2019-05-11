Лыжник Хальфварссон: на ЧМ всё пошло не так, я реально задумался об уходе

Многократный медалист чемпионатов мира по лыжным гонкам швед Калле Хальфварссон рассказал, что серьёзно рассматривал вариант завершения карьеры после неудачного выступления на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).



«Тогда всё пошло не так. Появилось это скандальное видео. Всё было просто ужасно. Я реально подумывал уйти и заняться чем-то другим. Ощущал, что не смогу снова проделать всю эту подготовительную работу летом и осенью. Да и возвращаться потом на лыжные трассы не хотелось. Был очень раздосадован.



Сезон начался хорошо, чувствовал себя отлично и думал: «На этот раз, чёрт возьми, чемпионат мира удастся». Но ничего не вышло. С формой, с командой, с лыжами. Было много всяких мыслей. Это продолжалось достаточно долго.



Когда заболел во время финала Кубка мира в Канаде, эти мысли снова всплыли. Но сейчас я всё ещё ощущаю кайф от бега на лыжах. Я всё ещё развиваюсь», – приводит слова Хальфварссона Expressen.



На чемпионате лучшим результатом шведа в личных гонках стало 6-е место в марафоне.

Хальфварссон записал видеоклип, в котором сжигает фигуры норвежских лыжников