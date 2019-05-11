Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли техническую программу в Петербурге

Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли техническую программу в Петербурге
Другие / Водные виды спорта

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко одержали победу в технической программе на Кубке Европы. За выступление под названием «Фантастический Токио» они получили от судей 95,3768 балла.

Второе место занял украинский дуэт Марта Федина/Анастасия Савчук (91,6143). Призовую тройку замкнули россиянки Варвара Креопалова и Алёна Матвиенко (87,7761).

Среди смешанных пар лучшими стали россияне Михаил Васильев и Кристина Аверина, набрав 84,4862 балла.

Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Синхронное плавание. Кубок Европы. Техническая программа. Санкт-Петербург
Женщины

1. Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко (Россия) — 95,3768
2. Марта Федина/Анастасия Савчук (Украина) — 91,6143
3. Варвара Креопалова/Алёна Матвиенко (Россия) — 87,7761.

Российские синхронистки стали первыми в технической программе Кубка Европы
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент