Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли техническую программу в Петербурге

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко одержали победу в технической программе на Кубке Европы. За выступление под названием «Фантастический Токио» они получили от судей 95,3768 балла.

Второе место занял украинский дуэт Марта Федина/Анастасия Савчук (91,6143). Призовую тройку замкнули россиянки Варвара Креопалова и Алёна Матвиенко (87,7761).

Среди смешанных пар лучшими стали россияне Михаил Васильев и Кристина Аверина, набрав 84,4862 балла.

Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Синхронное плавание. Кубок Европы. Техническая программа. Санкт-Петербург

Женщины



1. Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко (Россия) — 95,3768

2. Марта Федина/Анастасия Савчук (Украина) — 91,6143

3. Варвара Креопалова/Алёна Матвиенко (Россия) — 87,7761.