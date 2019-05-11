Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли техническую программу в Петербурге

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко одержали победу в технической программе на Кубке Европы. За выступление под названием «Фантастический Токио» они получили от судей 95,3768 балла.
Второе место занял украинский дуэт Марта Федина/Анастасия Савчук (91,6143). Призовую тройку замкнули россиянки Варвара Креопалова и Алёна Матвиенко (87,7761).
Среди смешанных пар лучшими стали россияне Михаил Васильев и Кристина Аверина, набрав 84,4862 балла.
Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
Синхронное плавание. Кубок Европы. Техническая программа. Санкт-Петербург
Женщины
1. Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко (Россия) — 95,3768
2. Марта Федина/Анастасия Савчук (Украина) — 91,6143
3. Варвара Креопалова/Алёна Матвиенко (Россия) — 87,7761.