Загитова порадовала болельщиков фотографиями с отдыха в купальнике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которой через неделю исполнится 17 лет, поделилась фотографиями с отдыха, не уточнив место проведения отпуска. Фигуристка позирует в купальнике на берегу моря.

«Море. Солнце. Красота», — подписала снимки Загитова.

Фотографии доступны в «инстаграме» Алины Загитовой.

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина добавила к титулам единственный недостающий, став чемпионкой мира.

По итогам минувшего сезона Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару: у Загитовой 4510 баллов, у Мияхары — 3459.