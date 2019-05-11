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Загитова порадовала болельщиков фотографиями с отдыха в купальнике

Загитова порадовала болельщиков фотографиями с отдыха в купальнике
Другие / Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которой через неделю исполнится 17 лет, поделилась фотографиями с отдыха, не уточнив место проведения отпуска. Фигуристка позирует в купальнике на берегу моря.

«Море. Солнце. Красота», — подписала снимки Загитова.

Фотографии доступны в «инстаграме» Алины Загитовой.

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина добавила к титулам единственный недостающий, став чемпионкой мира.

По итогам минувшего сезона Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару: у Загитовой 4510 баллов, у Мияхары — 3459.

Фигуристка Загитова возглавляет рейтинг ISU, Медведева — третья
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