Российские кёрлингистки завершили финал Кубка мира победой над Швецией

Женская сборная России завершила участие в финале Кубка мира по кёрлингу, который проходит в Пекине (Китай), не сумев выйти в финал. Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиёва одержали четвёртую победу на турнире, обыграв команду Швеции со счётом 6:3 (0:1, 1:0, 2:0, 1:0, 0:2, 2:0).

Россиянки завершили групповой этап соревнований на втором месте в группе В. Первенствовали в подгруппе швейцарки, дважды победившие россиянок. Они и сыграют за главный трофей с командой Канады.

Групповой этап проходил в два круга. Российские кёрлингистки одержали по две победы над командами Южной Кореи и Швеции. В финале Кубка мира участвовали 8 команд из Китая, России, Канады, Японии, Швеции, Швейцарии, Кореи и США.