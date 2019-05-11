Российские синхронистки выиграли комбинированную программу на Кубке Европы

Сборная России по синхронному плаванию победила в комбинированной программе на Кубке Европы, который проходит в Санкт-Петербурге.

В составе российской команды выступили Антонина Базлова, Ксения Худякова, Екатерина Коссова, Ксения Ладная, Елизавета Минаева, Валерия Нестерова, Олеся Платонова, Полина Соловьёва, Софья Титова и Арина Жаворонкова.

Второе место заняли итальянские синхронистки, бронзовыми призёрами стали спортсменки из сборной Израиля.

Ранее во второй день соревнований Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко первенствовали в технической программе среди дуэтов, а Кристина Аверина и Михаил Васильев – в аналогичной дисциплине среди микст-дуэтов.

Синхронное плавание. Кубок Европы. Санкт-Петербург

Комбинированная программа

1. Россия — 91,1667.

2. Италия – 86,2333.

3. Израиль – 84,0667.