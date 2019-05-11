Шишин: хочется сразу выиграть Всемирные пляжные игры

Лучший бомбардир в истории сборной России по пляжному футболу Дмитрий Шишин, забивший 4 мяча в ворота сборной Украины в решающем матче отбора на Всемирные пляжные игры, рассказал, какой турнир в 2019 году для него важнее всего.

«Для меня каждая победа – это особый кайф. Вчера все понимали, что нам предстоит важнейший матч, что Всемирные пляжные игры проводятся в первый раз. И я считаю, что мы выполнили установку тренера на сто процентов, хорошо оборонялись, забили свои голы, заслужили победу. Все молодцы. Теперь нужно двигаться дальше, продолжать побеждать в каждом матче.

Когда в последний раз забивал четыре гола за сборную? Если честно, не припомню. Но я не ставил перед собой задачу забивать больше, главное – чтобы команда выиграла. В этот раз прорвало. Приятно, что забил столько голов, скрывать не буду (улыбается). Но, повторюсь, неважно, сколько забил я, главное – победа команды.

После прошлогодних травм нужно двигаться вперёд, в каком-то смысле возвращать былые годы, когда я забивал по два-три гола едва ли не в каждом матче.

Какой турнир будет самым главным для сборной России в этом сезоне? Лично для себя я бы выделил в первую очередь Всемирные пляжные игры. Очень масштабный турнир, которой проходит впервые – хочется сразу его и выиграть, получить золотые медали», — приводит слова Шишина BSRussia.