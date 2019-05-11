Роглич выиграл первый этап «Джиро д’Италия», Сиваков — 28-й

Словенский гонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал победителем первого этапа веломногодневки «Джиро д’Италия» — индивидуальную гонку с раздельного старта на 8 км.

Лучшим из россиян стал Павел Сиваков из команды INEOS, отставший от победителя на 1 минуту и 1 секунду.

Велошоссе. Гонка Мирового тура «Джиро д’Италия»

1-й этап. Болонья – Мадонна-ди-Сан-Люка, 8 км

Индивидуальная гонка с раздельного старта

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 12.54

2. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – отставание 0.19.

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) — +0.23…

28. Павел Сиваков (Россия, INEOS) — +1.01…

53. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +1.20…

117. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) — +1.56…

147. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) — +2.19.