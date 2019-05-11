Шлейхер и Тимошинина стали четвёртыми на этапе Мировой серии в Казани

Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина заняли четвертое место в синхронных прыжках в воду с вышки в соревнованиях микст-дуэтов на этапе Мировой серии по прыжкам в воду в Казани.

Победу одержали китайцы Дуан Ю и Чжан Минцзи. Вторым стал дуэт из КНДР Ил Мьон Хьон/Чжин Ми Чжо, третьими — канадцы Винсен Риндо/Кэли Маккей. Шлейхер и Тимошинина уступили бронзовым призёрам около 6 баллов.

Ранее Шлейхер с Евгением Кузнецовым стал серебряным призёром в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Тимошинина с Екатериной Беляевой взяли бронзу в синхронных прыжках в вышки.

Прыжки в воду. Мировая серия. Четвёртый этап. Казань, Россия

Смешанные дуэты. Вышка

1. Дуан Ю/Чжан Минцзи (Китай) – 339,42.

2. Ил Мьон Хьон/Чжин Ми Чжо (КНДР) – 314,28.

3. Винсен Риндо/Кэли Маккей (Канада) – 312,42.

4. Никита Шлейхер/Юлия Тимошинина (Россия) – 306,84.