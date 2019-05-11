Рылов и Ефимова одержали победы на Champions Swim Series в Будапеште

Россиянин Евгений Рылов одержал победу на дистанции 100 м на спине на втором этапе плавательной серии Champions Swim Series в Будапеште (Венгрия). Вторым финишировал американец Мэт Греверс, третьим – россиянин Климент Колесников.
Россиянин Владимир Морозов стал третьим на дистанции 50 м кролем. Победил британец Бенжамин Проуд.
Россиянка Юлия Ефимова первенствовала в заплыве на 200 м брассом.
Плавание. Champions Swim Series. Второй этап. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Спина. 100 м
1. Евгений Рылов (Россия) – 52,81.
2. Мэт Греверс (США) – 53,09.
3. Климент Колесников (Россия) – 53,75.
Вольный стиль. 50 м
1. Бенжамин Проуд (Великобритания) – 21,52.
2. Бруно Фратуш (Бразилия) – 21,67.
3. Владимир Морозов (Россия) – 21,77.
Женщины. Брасс. 200 м
1. Юлия Ефимова (Россия) – 2.22,52.
2. Эстер Бекеши (Венгрия) – 2.27,54.
3. Кэти Мейли (США) – 2.27,86.