Рылов и Ефимова одержали победы на Champions Swim Series в Будапеште

Россиянин Евгений Рылов одержал победу на дистанции 100 м на спине на втором этапе плавательной серии Champions Swim Series в Будапеште (Венгрия). Вторым финишировал американец Мэт Греверс, третьим – россиянин Климент Колесников.

Россиянин Владимир Морозов стал третьим на дистанции 50 м кролем. Победил британец Бенжамин Проуд.

Россиянка Юлия Ефимова первенствовала в заплыве на 200 м брассом.



Плавание. Champions Swim Series. Второй этап. Будапешт, Венгрия

Мужчины. Спина. 100 м

1. Евгений Рылов (Россия) – 52,81.

2. Мэт Греверс (США) – 53,09.

3. Климент Колесников (Россия) – 53,75.

Вольный стиль. 50 м

1. Бенжамин Проуд (Великобритания) – 21,52.

2. Бруно Фратуш (Бразилия) – 21,67.

3. Владимир Морозов (Россия) – 21,77.

Женщины. Брасс. 200 м

1. Юлия Ефимова (Россия) – 2.22,52.

2. Эстер Бекеши (Венгрия) – 2.27,54.

3. Кэти Мейли (США) – 2.27,86.