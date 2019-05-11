Трусова: Грассль на шоу в Болонье зашёл в пятерной лутц. Это было круто!

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о своём первом опыте участия в ледовых шоу. Трусова выступила в шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха», шоу группы Этери Тутберидзе в Краснодаре и шоу Евгения Плющенко в Болонье.

«Если сравнивать шоу с соревнованиями, то я больше люблю соревноваться. Там все идут на максимум, делают всё, что могут, а на показательных часто просто катаются и прыгают не такие сложные прыжки. Но на шоу выступать немного сложнее, потому что размеры ледовой площадки меньше. А так как мы катаем программы как на соревнованиях, разгоняемся, чтобы прыгнуть четверной, который обычно делаем у самого бортика, то возникают опасения, как бы не задеть зрителей, сидящих рядом. Но если катать программу с тройными, то пару раз попробуешь — и всё нормально.

На шоу в Болонье было классно. Все затискали мою Тину, узнали, что она была на юниорском чемпионате мира, да ещё в платьях, как у меня в программах. А Даниэль Грассль в финале зашёл в пятерной лутц. Недокрутил, упал, но всё равно это было круто! Меня это больше всего поразило. На «удочке» пятерные сейчас пробуют и другие фигуристы, но это делать гораздо проще. А тут Грасслю сказали: «Попробуй!» — и он пошёл…» — приводит слова Трусовой пресс-служба ФФККР.

Трусова и Щербакова выступили на шоу Евгения Плющенко в Италии