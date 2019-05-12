Н. Морозов принял участие в постановке программ пары Бойкова/Козловский

Бронзовый призёр чемпионата Европы – 2019 по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, рассказала о тренировках под руководством известного постановщика Николая Морозова.

«Спустя ровно год мы снова встретились, чтобы перенять мастерство и опыт у истинного профессионала своего дела. Спасибо огромное за проделанную работу и бесценные советы», — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Александры Бойковой.

Среди российских фигуристов Морозов ставил программы для Алексея Ягудина, Алёны Леоновой, Максима Ковтуна и танцевального дуэта Елена Ильиных/Никита Кацалапов. Он также работал с американкой Мишель Кван, французом Брианом Жубером, японскими одиночниками Дайсукэ Такахаси и Мики Андо и другими фигуристами.