Трусова — про «Игру престолов»: очень много убийств

Российская фигуристка Александра Трусова, которая в следующем сезоне будет исполнять произвольную программу в образе героини «Игры престолов» Дейенерис Таргариен, рассказала об отношении к популярному сериалу.

«Если говорить о моих новых программах, то пока выбрали музыку для произвольной программы из сериала «Игра престолов». Видела в Интернете, что меня уже сравнивают с принцессой Дейенерис. Полностью сериал не смотрела, только начало. Сюжет нравится, но, по-моему, в фильме много лишних сцен. Особенно когда показывают, как убивают…

С музыкой для короткой программы мы ещё не определились. Начнем работать на сборе в Новогорске, а сейчас отпуск", — цитирует Трусову официальный сайт ФФККР.

Трусова — серебряный призёр чемпионата России 2019 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров. Победительница и серебряный призёр финалов юниорского Гран-при.