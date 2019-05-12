Женская сборная России по регби-7 пробилась в 1/4 финала Мировой серии в Канаде

Женская сборная России вышла в четвертьфинал пятого этапа Мировой серии по регби-7, которая проходит в Лэнгфорде, Канада.
На групповом этапе российская команда обыграла Китай со счётом 33:12, но проиграла Новой Зеландии (7:26) и Англии (14:21). Россиянки набрали пять очков и заняли третье место в группе В. Их соперником в четвертьфинале станет сборная Австралии.
Регби-7. Мировая серия. Женщины. Пятый этап. Лэнгфорд, Канада
Группа B
Новая Зеландия – Россия – 26:7
Россия: попытки – Здрокова, реализация – Лушина.
Англия – Россия – 21:14
Россия: попытки – Шестакова, Здрокова, реализация – Лушина, Кукина.
Россия – Китай – 33:12
Россия: попытки – Михальцова (2), Глушенко, Хамидова, Гаврилюк, реализация – Лушина (4).