Софья Великая одержала победу на этапе Кубка мира в Тунисе

Олимпийская чемпионка 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном первенстве Софья Великая выиграла этап Кубка мира по фехтованию на саблях, прошедший в Тунисе.



В финальном поединке россиянка со счётом 15:12 одолела китаянку Цянь Цзяжуй. Ранее в полуфинале Великая разгромила соперницу из Франции Шарлотт Лембак – 15:6. Француженка в итоге добралась до пьедестала, завоевав бронзовую медаль. Вместе с ней третье место разделила итальянская саблистка Ирена Векки.



Ещё одна российская фехтовальщица София Позднякова покинула соревнование уже на ранних стадиях. Она заняла итоговое 17 место.



Помимо золота Рио в командном турнире Софья Великая дважды становилась серебряным призёром Олимпийских игр в личном первенстве – в 2012 и 2016 годах. Она является семикратной чемпионкой мира. Европейское первенство покорялось Великой 13 раз.

