Во время схватки у дзюдоиста из Португалии из кимоно выпал мобильный телефон

Один из самых нелепых инцидентов в истории дзюдо произошёл на этапе «Большого шлема», проходящем в Баку (Азербайджан). Во время одной из схваток у португальца Анри Эгутидзе из кимоно выпал мобильный телефон.



Спортсмен был незамедлительно дисквалифицирован и покинул соревнования. Видео этого эпизода опубликовал официальный YouTube-канал Международной федерации дзюдо (IJF).

Анри Эгутидзе является чемпионом юниорского первенства Европы, прошедшего в Малаге и Мадриде (Испания) в 2016 году. В минувшем сезоне он трижды добирался до пьедестала почёта на этапах Гран-при: на его счету серебро на турнире в Тбилиси (Грузия) и бронзовые медали в Агадире (Марокко) и Загребе (Хорватия).



Ранее третье место на этапе «Большого шлема» в Баку занял российский дзюдоист Яго Абуладзе.