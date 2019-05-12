Медведева: в межсезонье всем свойственно прибавлять в весе, это нормально

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила одному из пользователей «Инстаграма», который выразил мнение, что новый розовый костюм добавляет спортсменке лишние килограммы.

«Костюм — провокация года. Но лично моё мнение — он прибавляет лишние килограммы и вся женственность сразу куда-то улетучивается. И дело даже не в цвете, а в модели и фасоне», — написал болельщик.

«Ну или не костюм прибавляет, а я. В межсезонье всем свойственно прибавлять в весе и это нормально», — отметила Медведева.

Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016), серебряным призёром командного чемпионата мира (2017).

Запись доступна в "инстаграме" Медведевой.

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