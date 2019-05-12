Легкоатлет из Швеции установил студенческий рекорд, прыгнув с шестом на 6 метров

Чемпион Европы Арманд Дюплантис из Швеции одержал победу на чемпионате Юго-Восточной конференции (SEC) в американском Фейетвилле. В своей лучшей попытке он преодолел планку на высоте 6 метров, говорится в сообщении Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).



Этот результат стал мировым студенческим рекордом. Предыдущее высшее достижение держалось с 1996 года и принадлежало американскому легкоатлету Лоуренсу Джонсону и составляло 5 метров 98 сантиметров. Дюплантис родился только спустя три года после установления этого рекорда.



Этот результат не является для 19-летнего шведа лучшим в карьере. Год назад он удивил весь легкоатлетический мир, выиграв чемпионат Европы в Берлине (Германия), преодолев планку на высоте 6 метров 5 сантиметров, что является национальным рекордом Швеции и лучшим мировым достижением для спортсменов не старше 20 лет.