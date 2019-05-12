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Американец Браун в новом сезоне будет выступать под музыку из «Списка Шиндлера»

Американец Браун в новом сезоне будет выступать под музыку из «Списка Шиндлера»
Другие / Фигурное катание

Чемпион мира 2015 года в командных соревнованиях американский фигурист Джейсон Браун анонсировал новую короткую программу на следующий сезон. В качестве музыкального сопровождения спортсмен выбрал композицию из оскароносного фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера», вышедшего в 1993 году.

24-летний фигурист выложил отрывок новой короткой программы на своей странице в «Инстаграме».

В сезоне-2013/14 под эту музыку выступала россиянка Юлия Липницкая. Она выиграла с этой программой чемпионат Европы в соревнованиях одиночниц и Олимпийские игры в Сочи в командном турнире.

Браун — бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в составе сборной США. Он также занял третье место на Олимпийских играх в Сочи в командном турнире.

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