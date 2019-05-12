Артемьев: турниры с участием Карлсена стоят особняком, хочу почаще с ним играть

Чемпион Европы российский гроссмейстер Владислав Артемьев заявил, что хотел бы почаще играть с чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Выход в мировой топ-10 — новый этап карьеры? Для меня главное — совершенствовать свою игру, показывать хорошие результаты, качественные партии. На мой взгляд, если эти компоненты совпадают, то и рейтинг повышается. Конечно, я доволен прибавкой в рейтинге, с этим напрямую связано участие в супертурнирах. Буду стараться и дальше совмещать хорошую игру с поднятием рейтинга.

В последнее время довольно много приглашений на турниры. Нельзя сказать, что зовут исключительно в топовые круговики, но, например, в Вейк-ан-Зее пригласили в группу А. Возможно, сыграю ещё в Бухаресте на этапе Grand Chess Tour по рапиду и блицу. Какие-то турниры будут, хотя пока не самого первого эшелона. Но подбираемся потихоньку.

Турниры с участием Магнуса стоят особняком. Их считаю самыми элитарными, что ли. Хотелось бы почаще играть с Магнусом, а ведь в «классику» мы с ним ещё не встречались. Но вообще, если из топ-10 играют два-три человека, то это уже элитный турнир, в такие надо пробираться", – цитирует Артемьева пресс-служба РШФ.