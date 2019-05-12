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Мария Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме

Мария Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме
Другие / Лёгкая атлетика

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене примет участие на этапе «Бриллиантовой лиги», который начнётся в Стокгольме (Швеция) 30 мая. По данным Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), организаторы соревнований договорились с шестью сильнейшими прыгуньями планеты.

Сообщается, что на этапе выступят обладательница серебряной медали чемпионата мира — 2017 украинка Юлия Левченко и Мирела Демирева из Болгарии, занявшая второе место на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

17-летняя восходящая звезда из Украины Ярослава Могучих, одержавшая победу на первом этапе «Бриллиантовой лиги», прошедшем в Дохе (Катар), тоже будет в Стокгольме. Занявшая второе место на этих соревнованиях шведка Эрика Кинси также заявлена на домашний этап.

С 2016 года Мария Ласицкене выиграла 60 турниров и лишь дважды потерпела неудачу. Она одержала победу на этапе в Стокгольме в 2014, 2017 и 2018 годах.

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