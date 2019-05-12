Синхронисты Аверина и Васильев победили на Кубке Европы в миксте

Россияне Ксения Аверина и Михаил Васильев заняли первое место по итогам произвольной программы смешанных дуэтов на Кубке Европы по синхронному плаванию, проходящем в Санкт-Петербурге. За выступление они получили 87,6667 балла.



Серебряные медали завоевали испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес (85,4000), бронза досталась итальянскому дуэту Фредерика Сала/Николо Ольяри (78,8333).



Ранее на Кубке Европы сборная России первенствовала по сумме короткой и произвольной программ в групповых упражнениях и дуэтах, что позволило им получить лицензии на право принять участие в этих дисциплинах на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Соревнования смешанных дуэтов в олимпийскую программу не включены.



Синхронное плавание. Кубок Европы. Произвольная программа. Санкт-Петербург

Смешанные дуэты



1. Россия (Аверина/Васильев) — 87,6667.

2. Испания (Гарсия/Рибес) — 85,4000.

3. Италия (Сала/Ольяри) — 78,8333.