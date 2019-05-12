Ушёл из жизни чемпион Олимпиады-80 Виктор Манаков

Федерация велосипедного спорта России сообщила о смерти чемпиона Олимпийских игр 1980 года Виктора Манакова.



«Федерация велосипедного спорта России скорбит в связи с уходом из жизни олимпийского чемпиона в велоспорте на треке Виктора Викторовича Манакова.



Несколько дней назад он поступил в первую инфекционную больницу Москвы на Волоколамское шоссе, где скончался утром 12 мая, не приходя в сознание», — говорится на сайте федерации.



Отпевание состоится 14 мая начиная с 11:00 мск в Храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском (Москва, проспект Андропова, 39, строение 9).



Манаков является чемпионом летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, четырёхкратным призёром чемпионатов мира на треке и обладателем Кубка Содружества.