Колесниченко получила приз LEN — «лучшая синхронистка сезона-2018»

Европейская лига плавания (LEN) на турнире в Санкт-Петербурге вручила олимпийской чемпионке в синхронном плавании Светлане Колесниченко приз за звание «лучшая синхронистка сезона-2018».



«Приятно получить эту награду от LEN. Прекрасно понимаем, что нам нужно держать планку. Мы много работаем и будем работать для этого», — приводит слова Колесниченко «Р-Спорт”.



Ранее Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина одержали победу в произвольной программе в соревнованиях дуэтов на домашнем Кубке Европы по синхронному плаванию, проходящем в Санкт-Петербурге.



25-летняя Колесниченко является олимпийской чемпионкой, 13-кратной чемпионкой мира, 8-кратной чемпионкой Европы. Выступает в соло, дуэте и групповых упражнениях.

Синхронное плавание. Кубок Европы. Произвольная программа. Санкт-Петербург

Женщины



1. Россия (Светлана Колесниченко/Светлана Ромашина) — 97,4667.

2. Украина (Марта Федина/Анастасия Савчук) — 93,1667.

3. Испания (Сареа Салдана Лопес и Карбонель Бальестеро) — 91,5667.