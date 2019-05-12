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Екимов считает, что Манаков стал жертвой халатности врачей

Екимов считает, что Манаков стал жертвой халатности врачей
Другие / Велоспорт

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов выразил мнение, что смерть чемпиона Олимпийских игр 1980 года в командной гонке преследования на велотреке Виктора Манакова связана с халатностью врачей.

«Из-за недопустимой халатности врачей был упущен момент оперативного вмешательства в ход лечения», — приводит слова Екимова ТАСС.

Несколько дней назад Манаков поступил в первую инфекционную больницу Москвы, где скончался утром 12 мая, не приходя в сознание.

Отпевание состоится 14 мая в 11:00 мск в Храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском (Москва, проспект Андропова, 39, строение 9).

Манаков является чемпионом летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, четырёхкратным призёром чемпионатов мира на треке и обладателем Кубка Содружества.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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