Екимов считает, что Манаков стал жертвой халатности врачей

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов выразил мнение, что смерть чемпиона Олимпийских игр 1980 года в командной гонке преследования на велотреке Виктора Манакова связана с халатностью врачей.



«Из-за недопустимой халатности врачей был упущен момент оперативного вмешательства в ход лечения», — приводит слова Екимова ТАСС.



Несколько дней назад Манаков поступил в первую инфекционную больницу Москвы, где скончался утром 12 мая, не приходя в сознание.



Отпевание состоится 14 мая в 11:00 мск в Храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском (Москва, проспект Андропова, 39, строение 9).



Манаков является чемпионом летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, четырёхкратным призёром чемпионатов мира на треке и обладателем Кубка Содружества.