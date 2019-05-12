Аккерман выиграл второй этап «Джиро д’Италия», Кузнецов — 7-й. Лидирует Роглич

Второй этап Гранд-тура «Джиро д’Италия» на 205 километров, который проходил от Болоньи до Фучеккьо, выиграл немец Паскаль Аккерман из Bora-Hansgrohe. Россиянин Вячеслав Кузнецов (Katusha Alpecin) стал седьмым.



В общем зачёте гонки лидерство сохранил словенец Примож Роглич (Jumbo – Visma). Россиянин Павел Сиваков (Ineos) – 34-й.



Велошоссе. Гонка Мирового тура «Джиро д’Италия»

2-й этап. Болонья – Фучеккьо, 205 км



1. Паскаль Аккерман (Германия, Bora-Hansgrohe) – 4:44.43

2. Элиа Вивиани (Италия, Deceuninck — Quick Step)

3. Калеб Эван (Австралия, Lotto Soudal)

7. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin)

34. Павел Сиваков (Россия, Ineos)

50. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin)



После двух этапов

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo – Visma) – 4:57.42

2. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – отставание 0.19

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – + 0.23

26. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – + 1.01

43. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 1.20