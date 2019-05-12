Российские саблисты стали вторыми в командном турнире на КМ в Мадриде

В Мадриде завершился этап Кубка мира по фехтованию. В финале мужского командного турнира саблисты сборной России — Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко, Константин Лоханов — уступили итальянцам со счётом 34:45.
На предварительной стадии россияне победили египтян – 45:24, иранцев – 45:35 и южнокорейцев – 45:41.
Ранее сегодня олимпийская чемпионка 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном первенстве Софья Великая выиграла этап Кубка мира по фехтованию на саблях в Тунисе.
Фехтование. Этап Кубка мира. Мадрид (Испания)
Финал. Командные соревнования. Сабля
Россия — Италия — 34:45
Фехтование. Этап Кубка мира. Мадрид (Испания)
Командные соревнования. Сабля. Итоги
1. Италия
2. Россия (Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко, Константин Лоханов)
3. Южная Корея.