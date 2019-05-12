«Ростов-Дон» не сумел выиграть Лигу чемпионов, уступив в финале «Дьёру»

Гандболистки команды «Ростов-Дон» не сумели выиграть Лигу чемпионов. В финальном матче еврокубка в Будапеште (Венгрия) «Ростов-Дон» уступил «Дьёру» со счётом 24:25. Самой результативной в составе «Ростов-Дона» стала Лоис Аббинг, забившая 7 мячей. По 5 раз отличились Юлия Манагарова и Ксения Макеева.

Накануне «Ростов-Дон» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв французский «Мец» — 27:25.

Бронзовым призёром Лиги чемпионов стал норвежский «Виперс», одолевший в матче за третье место «Мец» — 31:30.

В «Финале четырёх» Лиги чемпионов «Ростов-Дон» выступал во второй раз в истории. В 2018 году ростовские гандболистки в полуфинале уступили македонскому «Вардару» (19:25), а в матче за третье место — румынскому «Бухаресту» (30:31).

Гандбол. Лига чемпионов. «Финал четырёх». Женщины. Будапешт, Венгрия

Финал

«Ростов-Дон» (Россия) – «Дьёр» (Венгрия) – 24:25 (11:15).