Сборная России по пляжному футболу выиграла первый турнир в 2019 году

Мужская команда России по пляжному футболу в финале отборочного этапа Всемирных игр обыграла сборную Испании со счётом 5:4 и завоевала первый трофей сезона-2019.



В составе россиян дважды с пенальти отличился Алексей Макаров, по одному мячу на счету Антона Шкарина, Артура Папоротного и Дмитрия Шишина. У испанцев дублями отметились Хавьер Торрес Медина и Льоренц Леон Гомес.



«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию этого матча.



Сборная России выиграла турнир в Испании, в ходе которого переиграла сборные Норвегии (7:0), Украины (7:2) и Швейцарии (4:3). Таким образом, она гарантировала себе прямую путёвку на Всемирные пляжные игры, которые пройдут в Сан-Диего (США).