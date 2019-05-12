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Сборная России по пляжному футболу выиграла первый турнир в 2019 году

Сборная России по пляжному футболу выиграла первый турнир в 2019 году
Другие / Пляжный футбол

Мужская команда России по пляжному футболу в финале отборочного этапа Всемирных игр обыграла сборную Испании со счётом 5:4 и завоевала первый трофей сезона-2019.

В составе россиян дважды с пенальти отличился Алексей Макаров, по одному мячу на счету Антона Шкарина, Артура Папоротного и Дмитрия Шишина. У испанцев дублями отметились Хавьер Торрес Медина и Льоренц Леон Гомес.

«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию этого матча.

Сборная России выиграла турнир в Испании, в ходе которого переиграла сборные Норвегии (7:0), Украины (7:2) и Швейцарии (4:3). Таким образом, она гарантировала себе прямую путёвку на Всемирные пляжные игры, которые пройдут в Сан-Диего (США).

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