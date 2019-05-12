Пловец Красных завоевал бронзу на этапе Champions Swim Series в Венгрии

Россиянин Александр Красных стал третьим на дистанции 400 м вольным стилем этапе плавательной серии Champions Swim Series в Будапеште (Венгрия). Победу одержал литовец Данас Рапшис, вторым стал украинец Михаил Романчук.



Днём ранее Красных был вторым в заплыве на 200 м вольным стилем. Ещё две золотые медали завоевала российская пловчиха Юлия Ефимова на дистанциях 50 м и 200 м брассом. Другая представительница сборной команды Анастасия Фесикова победила на дистанции 50 м на спине. Антон Чупков был вторым в брасе на 100 м.



Плавание. Champions Swim Series. Второй этап. Будапешт, Венгрия

Мужчины. Вольный стиль. 400 м



1. Данас Рапшис (Литва) – 3.43,36.

2. Михаил Романчук (Украина) – 3.47,08.

3. Александр Красных (Россия) – 3.47,85.

Ефимова и Фесикова первенствовали на этапе Champions Swim Series в Венгрии