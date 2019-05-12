Рылов завоевал золото на Champions Swim Series в Венгрии, Фесикова — серебро

Призёр Олимпийских игр, действующий чемпион мира россиянин Евгений Рылов выиграл этап плавательной серии Champions Swim Series в Будапеште (Венгрия) на 200-метровой дистанции на спине. У женщин в аналогичной дисциплине Анастасия Фесикова стала второй на 100-метровке.

Ранее россиянин Александр Красных стал третьим на дистанции 400 м вольным стилем.

Плавание. Champions Swim Series. Второй этап. Будапешт, Венгрия

Мужчины. Спина. 200 м



1. Евгений Рылов (Россия) – 1.55,92.

2. Джакоб Пэбли (США) – 1.56,67.

3. Сю Цзяю (Китай) – 1.59,74.



Плавание. Champions Swim Series. Второй этап. Будапешт, Венгрия

Женщины. Спина. 100 м

1. Катинка Хошу (Венгрия) – 59,58.

2. Анастасия Фесикова (Россия) – 59,73.

3. Эмили Сибом (Австралия) – 1.00,44.