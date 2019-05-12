Ефимова — первая на 100-метровке брассом на этапе Champions Swim Series в Венгри

Чемпионка мира и призёр Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова победила на 100 м брассом, оставив позади американок Кэти Мейли Молли Ханнис. Призёр Олимпийских игр Владимир Морозов стал третьим на 100 м вольным стилем у мужчин.

Ранее сегодня Евгений Рылов завоевал золото на 200-метровой дистанции на спине. У женщин в аналогичной дисциплине Анастасия Фесикова стала второй на 100-метровке. Александр Красных стал третьим на дистанции 400 м вольным стилем.

Плавание. Champions Swim Series. Второй этап. Будапешт, Венгрия

Женщины. Брасс. 100 м



1. Юлия Ефимова (Россия) – 1.05,99.

2. Кэти Мейли (США) – 1.07,28.

3. Молли Ханнис (США) – 1.07,66.



Плавание. Champions Swim Series. Второй этап. Будапешт, Венгрия

Мужчины. Вольный стиль. 100 м

1. Питер Тиммерс (Бельгия) – 48,32.

2. Мехди Метелла (Франция) – 48,62.

3. Владимир Морозов (Росиия) – 49,03.

4. Климент Колесников (Россия) – 49,07.