Медведева: в Канаде пытаюсь оставаться россиянкой

Спустя год после неожиданного перехода из группы Этери Тутберидзе к канадскому наставнику Брайану Орсеру двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева, не устаёт повторять, что по-прежнему считает себя абсолютно русской.
«Я чувствую разницу между Канадой и Россией, но в этой разнице я пытаюсь остаться собой, я пытаюсь оставаться россиянкой. Да, здесь я работаю, как дома. Но не ощущаю себя, как дома. Я скучаю по своей стране, иногда скучаю по родному языку. Я изменила язык — мой основной язык общения, на котором я говорю каждый день», — приводит слова Медведевой Vavel.
В первый год под руководством Орсера Медведева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира — 2019.
Тутберидзе не сдержалась и написала. А Медведевой за это досталось!
Этери Тутберидзе после чемпионата мира рассказала о наболевшем, а читатели начали войну в комментариях. Да что с вами, люди?!