Медведева: в Канаде пытаюсь оставаться россиянкой

Спустя год после неожиданного перехода из группы Этери Тутберидзе к канадскому наставнику Брайану Орсеру двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева, не устаёт повторять, что по-прежнему считает себя абсолютно русской.

«Я чувствую разницу между Канадой и Россией, но в этой разнице я пытаюсь остаться собой, я пытаюсь оставаться россиянкой. Да, здесь я работаю, как дома. Но не ощущаю себя, как дома. Я скучаю по своей стране, иногда скучаю по родному языку. Я изменила язык — мой основной язык общения, на котором я говорю каждый день», — приводит слова Медведевой Vavel.

В первый год под руководством Орсера Медведева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира — 2019.