Карлсен выиграл этап Grand Chess Tour в Кот-д'Ивуаре, Карякин — седьмой

Действующий чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу на этапе Grand Chess Tour в Кот-д'Ивуаре. Во второй игровой день в блице он провёл 9 партий, в которых одержал 5 побед, потерпел 1 поражение и трижды сыграл вничью.

Россиянин Сергей Карякин выиграл 4 партии при трёх ничьих и двух проигрышах. На счету его соотечественника Яна Непомнящего 3 победы, 4 ничьи и 2 поражения.

По итогам этапа Карлсен набрал 26,5 очка. Американец Хикару Накамура и француз Максим Вашье-Лаграв набрали по 23 балла. Карякин и Непомнящий поделили седьмую строчку, набрав по 15,5 очка.

В общем зачёте Grand Chess Tour лидирует Карлсен (13 очков). Непомнящий и Карякин (по 3,5 очка) делят седьмую позицию.

Следующий этап пройдёт с 26 июня по 8 июля в Хорватии.