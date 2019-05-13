Занкишиев и Шахбазов завоевали серебро на этапе «Большого шлема» по дзюдо в Баку

Россиянин Казбек Занкишиев стал серебряным призёром этапа «Большого шлема» по дзюдо в Баку (Азербайджан). В финале соревнований в весовой категории до 100 кг он проиграл голландцу Михаэлю Коррелу.

Бронзовыми призёрами стали представитель Ирландии Бенджамин Флетчер и азербайджанец Зелим Коцоев.

В категории свыше 100 кг россиян Руслан Шахбазов также стал обладателем серебряной медали. В финале он проиграл грузину Геле Заалишвили.

Бронза досталась россиянину Антону Кривобокову и румыну Владуту Симёнеску.

В первый день турнира россиянин Яго Абуладзе стал бронзовым призёром в весовой категории до 60 кг. В финале группового этапа он уступил грузину Темуру Нозадзе и боролся за бронзу в утешительных схватках.