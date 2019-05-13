15-летняя чемпионка России Щербакова будет выступать под музыку из «Парфюмера»

Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила, что в короткой программе в следующем сезоне будет выступать под музыку из фильма «Парфюмер». 15-летняя спортсменка в предстоящем сезоне будет выступать уже на взрослых соревнованиях.
«В этом сезоне в своей короткой программе я погружу вас в историю „Парфюмера“! Под саундтрек из этого фильма», — написала Щербакова.
Пост доступен в «инстаграме» Анны Щербаковой.
Щербакова — серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019). Она является первой одиночницей, сумевшей исполнить два четверных лутца в одной программе. На прошедшем первенстве России среди юниоров Анна продемонстрировала третий результат.
Она также выиграла этапы юниорского Гран-при в Канаде и Словакии.
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