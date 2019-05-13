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Сборная России по регби-7 лишилась шансов попасть на ОИ через Мировую серию

Сборная России по регби-7 лишилась шансов попасть на ОИ через Мировую серию
Другие / Прочие виды спорта

Женская сборная России уступила команде Австралии в четвертьфинального матче пятого этапа Мировой серии по регби-7, которая проходит в Лэнгфорде, Канада. Встреча завершилась со счётом 12:31.

В последовавшем матче за седьмое место россиянки со счетом 24:7 обыграли девушек из сборной Испании.

Таким образом, сборная России лишилась шансов завоевать путёвку на Олимпийские игры в Токио – 2020 через Мировую серию. Возможность сыграть на Олимпиаде получают первые четыре команды в турнирной таблице Мировой серии. Женская сборная России занимает седьмое место.

Победительницами пятого этапа Мировой серии стала команда Новой Зеландии. В финале они оказались сильнее сборной Австралии со счётом 21:17.

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