Загитова опубликовала новые фотографии в купальнике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 16-летняя россиянка Алина Загитова поделилась новыми фотографиями с отдыха.

«По многочисленным просьбам выкладываю фото из сторис в ленту. Спасибо вам за добрые слова», — написала Загитова.

Фото доступны в «инстаграме» Алины Загитовой.

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.



Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару: у Загитовой 4510 баллов, у Мияхары — 3459. На третьей позиции расположилась ещё одна российская фигуристка — Евгения Медведева (3384).