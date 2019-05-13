Бойфренд Туктамышевой опубликовал откровенное фото Лизы

Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся бойфрендом Елизаветы Туктамышевой, опубликовал соблазнительное фото своей возлюбленной. Пара отдыхает на Кипре.

«Комната с видом на море» — написал Лазукин.

Фото доступно в «инстаграме» Андрея Лазукина.

Лазукин — победитель финала Кубка России (2019), бронзовый призёр турнира серии «челленджер» Lombardia Trophy 2018 года.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/15, чемпионка России 2013 года. Она пропустила декабрьский чемпионат России из-за болезни, а на чемпионат мира в Японии была включена только в качестве запасной.