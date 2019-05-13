Слуцкая: как-то мне сказали: «Переспи со мной, у тебя всё будет зашибись»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая призналась, что получала непристойные предложения от мужчин.

«Не напрямую, но бывали такие намёки. Как-то мне сказали: «Переспи со мной, у тебя всё будет зашибись». А у меня и так всё зашибись», — цитирует Слуцкую сайт НТВ.

Спортсменка также призналась, что больше не скрывает свой развод с Сергеем Михеевым. Он прошёл без раздела имущества, Слуцкая не пришла ни на одно заседание суда. Новым мужем Ирины стал бизнесмен Алексей Говырин. По словам бывшей спортсменки, они знакомы с середины 2010-х годов.

Слуцкая — первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы, четырёхкратная победительница финалов Гран-при.