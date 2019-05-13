Слуцкая: я живу только потому, что принимаю гормоны

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о серьёзном заболевании, которое было у неё диагностировано в 2003 году.



«В августе 2003 года у меня начала резко подниматься температура до отметки 39 и выше. Я думала, что, как обычно, заболела, и начала принимать жаропонижающее. На несколько дней у меня температура уходила. Потом проходило три-четыре дня — у меня опять температура 39. Никто не мог понять, что со мной происходит.

Я поехала к врачу, мне сделали рентген. Врач сказал: «Какое у тебя большое сердце». Поставили диагноз — перикардит. Это жидкость в сердечной сумке. Откачали жидкость и отправили на исследование. Она оказалась чистой. Вопрос — откуда перикардит? Тогда мне предложили взять пробу костного мозга. Я отказалась и сказала, что больше лечиться не хочу.

Потом начались странные вещи: просыпалась и смотрела в зеркало — у меня будто рог торчит. Потом он сдулся, а на его месте появился синяк. Проходит часа два — у меня опухоль на руке. Проснулась с утра — на голени кровоподтёк. Я была в панике. Побежала к личному врачу Горбачёва. Он на меня посмотрел и сказал: «Похоже, у тебя васкулит».

Мне сказали принять 10 таблеток преднизолона. Я говорю: «Вы, наверное, путаете. Я спортсменка, худенькая, завтра должна быть на тренировке». Он ответил: «Жить хочешь? Тогда 10 таблеток».

Мой васкулит поражает сердечно-сосудистую систему, почки и дыхательную систему. То есть у меня были перикардит, бронхиальная астма – из-за этого заболевания. Может, переохлаждение, стресс. Васкулит долго во мне сидел и мог всю жизнь сидеть.

Эту болезнь можно загнать в стадию ремиссии. Она у меня в ремиссии, но астма иногда беспокоит. Я регулярно сдаю анализы. Я пью гормоны пожизненно. Я живу только потому, что принимаю гормональные препараты", — сказала Слуцкая в программе «Секрет на миллион».

Слуцкая — первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы, четырёхкратная победительница финалов Гран-при.