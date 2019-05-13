5 российских ходоков не допустили к международным соревнованиям

Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказала в допуске на международные соревнования в нейтральном статусе пятерым российским ходокам, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Речь идёт о Клавдии Афанасьевой, Маргарите Никифоровой, Виталии Анчине, Александре Гарине и Алексее Кудашкине.

В настоящий момент 67 российских легкоатлетов имеют право принимать участие в международных стартах 2019 года, 20 спортсменов получили от IAAF отказы в предоставлении нейтрального статуса. Нейтральный статус был отозван у одного спортсмена — спринтера Игоря Образцова. Заявки 190 легкоатлетов ожидают рассмотрения IAAF.



Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведённого комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом о допинге в российской лёгкой атлетике.